اجتماع بين ميسي وبيكيه وسواريز عقب خسارة كأس الملك

تعرف على رد فعل اللاعبين على خسارة برشلونة لكأس الملك

اجتمع ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مع لويس سواريز وجيرارد بيكيه أثناء الرحلة من ملعب "بينتو فيامارين" إلى مطار إشبيلية حول خسارة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

برشلونة فشل في تحقيق الثنائية المحلية التاسعة في تاريخه بعد الهزيمة بهدفين لهدف ضد فالنسيا في المباراة النهائية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ميسي وسواريز وبيكيه اجتمعوا بحضور بيبي كوستا، صديق ليو، للحديث عن أسباب تراجع الفريق في الفترة الأخيرة من الموسم الحالي.

فالنسيا هو ثاني نادي يفوز بكأس ملك إسبانيا خلال احتفاله بعامه الـ 💯 بعد إسبانيول عام 2000. 🏆 pic.twitter.com/mRy2WDriIw — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

وأوضحت الصحيفة أنّ الرباعي جلس يتناقش لمدة 20 دقيقة كاملة وظهرت عليهم إمارات الغضب والاستياء حتى أنّهم استمروا نحو 10 دقائق أخرى في الحافلة بعد خروج جميع اللاعبين.

وبحسب الصحيفة، فإن مسألة إقالة إيرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة لم يتم التطرق لها في غرفة الملابس، إلا أنّ الاجتماع بين قادة الفريق في الحافلة قد يشير إلى إمكانية تحول الرأي نحو رحيل الباسكي.