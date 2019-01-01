اجتماع في ميامي لبحث نظام كأس العالم للأندية الجديد

خطة لإنشاء بطولة مختلفة لكأس العالم للأندية تبدأ في 2021 بمشاركة برشلونة

يجتمع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، الجمعة، في مدينة ميامي الأمريكية لدراسة مشروع كأس العالم للأندية بالنظام الجديد والمقرر تطبيقه بداية من 2021.

الاتحاد الدولي يخطط لإلغاء بطولة كأس العالم للقارات وتطوير كأس العالم للأندية وزيادة عدد الفرق لتُقام في الصيف.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّه من المقرر الموافقة على نظام كأس العالم للأندية الجديدة اليوم، الجمعة، على أن تُلعب في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو في 2021، ولن تُقام نسخة سنوية في ديسمبر كما هو معتاد.

وأوضحت أنّ البطولة سوف تضم 8 فرق بدلًا من 12 في المقترح الأولي، كما ستضم 6 فرق من أمريكا الجنوبية وثلاثة من الشمالية بجانب 3 فرق أسيوية ومثلهم من أفريقيا.

يعبث بالتاريخ -حرفيًا- 👌



رونالدو رفقة ابنته بكرة الهاتريك أمام أتلتيكو 😅



( 🎥 : IG\georginagio) pic.twitter.com/Oa1ldXxD56 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المدير التنفيذي لبرشلونة، أوسكار جراو، يتواجد في الاجتماع لمناقشة النظام الجديد، موضحة أنّ الفرق الكبرى مثل البلوجرانا وريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ لا يمانعون النظام الجديد.

الصحيفة أكدت مشاركة برشلونة وريال مدريد في أول نسخة عام 2021 على أن يتم تحديد آلية الاختيارات في المستقبل.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد أكثر المتوجين بالبطولة بواقع 4 مرات بينما حقق برشلونة اللقب في 3 مناسبات.