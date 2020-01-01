اجتماع طارئ لزيدان في ريال مدريد: "الكل يسيء التصرف"

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يجتمع مع فريقه ويعنفهم بعد الخسارة من قادش في الدوري الإسباني.

أكدت تقارير صحفية إسبانية على طلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاجتماع باللاعبين عقب تدريبات الفريق الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الاجتماع جاء لمناقشة أسباب الخسارة الأخيرة أمام نظيره قادش في الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن زيدان كان غاضبًا من نتيجة المباراة وطريقة لعب الفريق خلالها والتي لم تظهر أي نوع من المبادرات على الإطلاق.

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وتحدث زيدان مع الفريق وقال إن الجميع تصرف بشكل سيئ خلال المباراة، وأنه لم يعجبه طريقة تعامل الفريق مع مجرياتها.

ولم يكن زيدان فقط هو من تحدث في الاجتماع فتوجه كبار اللاعبين في الفريق ببعض الكلمات لزملائهم واتفقوا مع زيدان في تحليله.

وكان هؤلاء الذين تحدثوا هم القائد سيرخيو راموس وثنائي خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش وأصروا على ضرورة الوحدة في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يواجه أسبوعًا صعبًا حيث سيلعب ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا قبل أن يواجه برشلونة في الدوري.