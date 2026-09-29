اجتماع سري بين بيب جوارديولا وبايرن ميونخ!

أولي هونيس يؤكد اجتماعاً سرياً مع بيب جوارديولا

في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، عقد مسؤولا بايرن ميونخ أولي هونيس وكارل-هاينز رومينيجه عشاءً سرياً مع بيب جوارديولا. ولم يكن الأمر يتعلق بعودة محتملة إلى بايرن للمدرب الذي يبقى حالياً بلا نادٍ.

"صحيح أننا التقينا"، هذا ما أكده هونيس الآن لصحيفة بيلد. وشدد راعي بايرن قائلاً: "بيب وكارل-هاينز وأنا تجمعنا صداقة وثيقة. لقد قضينا أمسية رائعة".

كان فينسنت كومباني، المدرب الحالي لبايرن، مدعواً أيضاً في الأصل إلى الاجتماع الذي أقيم في أحد المطاعم الراقية في ميونخ. وقد طلب دوارديولا ذلك. كما حضرت زوجتا هونيس (سوزي) ورومينيجه (مارتينا)، لكن البلجيكي اضطر إلى الاعتذار بسبب مؤتمر للمدربين في شتوتدارت. وقال هونيس: "سيسعدنا تعويض هذا العشاء مع فينسنت وبيب في الفرصة المقبلة".

من عام 2013 إلى 2016، درّب جوارديولا بايرن ميونخ بعد أن خلف يوب هاينكس عقب موسم الثلاثية. وبعد ثلاثة ألقاب في الدوري ولقبين في كأس ألمانيا، وقّع الإسباني مع مانشستر سيتي. وفي الصيف، غادر ابن الخامسة والخمسين مانشستر سيتي لأخذ استراحة لفترة غير محددة.

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أخبار بايرن ميونخ: توماس توخيل لا يمنح هاري كين أي راحة

قال توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا في مقابلة مع ستاندرد إن هاري كين لاعب بايرن ميونخ سيبدأ "بالتأكيد" أساسياً مع منتخب إنجلترا "في المباريات الأربع كلها" في دوري الأمم.

وقال توخيل: "بصراحة، أفضّل ألا أجري أي تدوير على الإطلاق. لست متأكداً مما إذا كان ذلك ممكناً. السيناريو المثالي بالنسبة لي هو أن أواصل الدفع بالتشكيلة نفسها مراراً وتكراراً، مع ستة أو سبعة لاعبين على الأقل من التشكيلة الأساسية نثق بهم".

وهذا يعني أن كين لن يعود إلى ميونخ بقدر كبير من الراحة بعد التوقف الدولي الطويل. يلعب منتخب إنجلترا آخر المباريات الأربع مساء الثلاثاء المقبل أمام تشيكيا. ويستأنف بايرن مشواره في الدوري الألماني يوم السبت التالي في مباراة خارج الديار أمام أوجسبورج.

في الجولة الأولى، خسر منتخب إنجلترا 2-3 أمام بطل العالم الحالي إسبانيا، ويعود ذلك أيضاً إلى إهدار كين ركلة جزاء. من المقرر إقامة مباراة الذهاب أمام جمهورية التشيك يوم الثلاثاء. وطالب توخيل قائلاً: "علينا أن نكون مبادرين وأن نبذل كل ما لدينا. لا مجال لأداء محافظ أو مقتصد. هكذا يريد الفريق أن يلعب، وهكذا نريد نحن أن نلعب، فلننطلق. سيكون سيناريو مختلفاً وبيئة مختلفة وتحدياً مختلفاً".

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أخبار بايرن ميونخ: كونراد لايمر ينضم إلى منتخب النمسا

تعافى كونراد لايمر من إصابته العضلية وانضم إلى تدريبات منتخب النمسا. وهذا يعني أنه سيكون مجدداً خياراً متاحاً لبايرن ميونخ بعد عودته من المهمة الدولية.

قبيل التوقف الدولي، تعرّض اللاعب المتعدد المهام في الخط الدفاعي إلى تمزق في الألياف العضلية في منطقة العضلات المقربة، وتدرب في البداية بشكل فردي في مقر زابنر شتراسه مع بداية فترة التوقف.

يواجه منتخب النمسا نظيره الأيرلندي في دبلن يوم الخميس قبل أن يلاقي كوسوفو في بريشتينا يوم الأحد.

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بايرن ميونخ، جدول المباريات: المباريات المقبلة للنادي