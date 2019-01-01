كأس العالم للسيدات
الانتقالات

اجتماع رايولا ونيدفيد يفتح الباب أمام يوفنتوس لضم دي ليخت

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
اجتماع مثمر بين كل من مينو رايولا وكيل ماتياس دي ليخت وبافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس يقرب نجم أياكس من البيانكونيري.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن انعقاد اجتماع بين كل من بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس ونظيره مينو رايولا وكيل الهولندي ماتياس دي ليخت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من نادي يوفنتوس، والتي أكدت أن الاجتماع فتح باب انضمام دي ليخت للبيانكونيري من جديد.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع الذي تم يوم السبت الماضي أكد من خلاله رايولا لنيدفيد أن دي ليخت لم يستقر بعد على مستقبله.

ويملك بافيل نيدفيد علاقة طيبة للغاية مع مينو رايولا، حيث تعود تلك العلاقة لوقت كان لا يزال النجم التشيكي لاعبًا.

اختيارات المحررين

كيف يلعب يوفنتوس مع ماوريتسيو ساري؟

ويضع نادي يوفنتوس عدة خيارات له في فترة الانتقالات الصيفية من أجل دعم الدفاع، وعلى رأسهم كاليدو كوليبالي السنغالي مدافع نابولي، وقيمته 130 مليون يورو.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة في الأسبوع الماضي كانت قد أكدت أن مستقبل دي ليخت قد حسم في باريس سان جيرمان قبل أن ينفي رايولا بنفسه ذلك.

 

إغلاق