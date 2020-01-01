اجتماع جديد يحسم ملف استمرار شتيجن مع برشلونة

الأمور تغيرت كثيراً خلال الأيام القليلة الماضية

تمكن نادي برشلونة الإسباني، من فتح محادثات ناجحة مع حارسه الألماني تير شتيجن، تمهيداً لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

المفاوضات تعثرت بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، مما تسبب في زيادة التكهنات حول إمكانية رحيل اللاعب عن النادي الكتالوني في الصيف.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن الشكوك حول مصير شتيجن، بدأت تتلاشى بشكل كامل، حيث تسير الأمور الآن نحو استمراره مع برشلونة حتى عام 2025.

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ومن المقرر أن تسفر هذه الخطوة، عن دخول الألماني ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجراً بالنادي، لإقناعه بتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2021، وتفادي سيناريو رحيله.

المحادثات كانت قد توقفت الفترة الماضية، بسبب عدم وضوح الموقف بعد انتشار فيروس كورونا وتعطل النشاط الرياضي، ولكن الوضع تغير بصورة كبيرة الآن.

أولوية شتيجن من البداية كانت البقاء مع برشلونة، لشعوره بالارتياح داخل النادي، كما أن فكرة رحيله بشكل فوري كانت صعبة، لأن الشرط الجزائي بعقده 180 مليون يورو.

ونظراً لإيمان إدارة برشلونة ومدرب الفريق كيكي سيتين، بأن شتيجن أحد الأعمدة الأساسية ومن صفوة حراس المرمى في العالم، أصبحت المفاوضات أكثر سهولة ومرونة بين جميع الأطراف خلال الأيام القليلة الماضية.

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ومن المتوقع الاتفاق على الصورة الأخيرة للعقد الجديد لشتيجن خلال الاجتماع النهائي الأسبوع القادم، طمحاً في الإعلان عن الاتفاق بشكل رسمي قبل استئناف الدوري الإسباني في شهر يونيو المقبل.