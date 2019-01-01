اجتماع للاتحاد العربي في الرياض لتنسيق مواجهتي الأهلي والهلال

تصادم قوي بين الهلال والأهلي في كأس زايد للأندية العربية الأبطال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، بتنظيم اجتماع عاجل بين ناديي الهلال والأهلي السعوديين، استعدادًا لمواجهتين في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وكان الهلال قد تأهل إلى نصف نهائي كأس زايد على حساب الاتحاد السكندري المصري، والأهلي على حساب الوصل الإماراتي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مندوب الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيكون طرفًا رابعًا في الاجتماع خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد المباراتين.

وسيحضر مندوب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتنسيق مواعيد المباريات بسبب الارتباطات المحلية والآسيوية للناديين في الفترة المقبلة.

ويشارك الناديين في المرحلة المقبلة في دوري أبطال آسيا، والهلال يشارك أيضًا في الكأس والدوري، ويشارك الأهلي في الدوري السعودي بجانب المشاركة الآسيوية.

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وكان الهلال قد حقق الفوز على نظيره الفيصلي ضمن الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "جامعة الملك سعود".

وتعادل الأهلي أمام نظيره الاتحاد، في ديربي جدة، في منافسات نفس الجولة، أمس الجمعة، بهدف لكل فريق.