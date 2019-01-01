اجتماع في أهلي جدة لحسم موقف سانتوس

سانتوس يقترب من الرحيل عن الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن البرازيلي أدريلان سانتوس مدافع أهلي جدة السعودي، تحدث مع النادي لحسم مصيره خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير قد أشارت في الفترة الأخيرة حول اقتراب سانتوس اقترب من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب اجتمع مع إدارة الكرة بأهلي جدة أمس الجمعة بحضور وكيل أعماله لحسم موقفه.

وأكدت الصحيفة أن هناك اتفاق بين الجهاز الفني والإداري بضرورة الاستغناء عن اللاعب خلال الصيف الجاري بعد التعاقد مع زوكانوفيتش.

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وكان أهلي جدة قد تعاقد مع زوكانوفيتش خلال الأيام القليلة لتدعيم صفوف الراقي قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر أن يحسم أهلي جدة موقفه مع سانتوس خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو أقرب للرحيل عن النادي قبل أي وقت أخر.