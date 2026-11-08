اتهموه بالخيانة وعدم الرغبة في التسجيل ضد برشلونة.. خوليان ألفاريز الجلاد الذي لا يرحم ضحيته المفضلة!

مع انطلاق أي مباراة قمة، تبدأ مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن أي لقطة لصناعة حكاية درامية، وهو تمامًا ما حدث مع النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في الدقائق الأولى لمواجهة ملعب ميتروبوليتانو.

المهاجم انفرد بالمرمى مبكرًا لكنه تأخر في التصرف والحارس برشلونة تصدى للكرة، ليتحول المشهد سريعًا على منصة إكس إلى موجة هجوم غريبة، اتهمه فيها البعض بالخيانة وتفويت الفرصة عمدًا، فقط لأن النادي الكتالوني حاول التعاقد معه في الصيف الماضي.

حكاية ساذجة لا تفهم كرة القدم

هذا النوع من الاتهامات يعكس سطحية واضحة في فهم طبيعة المباريات الكبرى؛ فكرة القدم لعبة سريعة ومواقف الانفراد تعتمد على أجزاء من الثانية وعلى براعة حارس المرمى في غلق زوايا التسديد وسرعة بديهة اللاعبين، وليست مسألة نوايا ومشاعر مخفية.

كما أن الحديث عن تخاذل لاعب محترف يلعب تحت قيادة مدرب صارم مثل دييجو سيميوني هو افتراض بعيد تمامًا عن المنطق، فالجميع يعلم أن منظومة هذا الفريق لا تسمح أصلًا بوجود أي لاعب يتهاون أو يقصر في الملعب لدقيقة واحدة.

الرد العملي بعد دقائق قليلة

لم ينتظر ألفاريز كثيرًا ليرد على كل هذا الكلام الفارغ، فبعد أربع دقائق فقط قاد هجمة سريعة وصنع هدف التقدم لزميله جوليانو سيميوني بتمريرة عرضية متقنة.

وطوال الشوط الأول، كان المهاجم الأرجنتيني هو مصدر الخطورة الحقيقي في فريقه، يتحرك بذكاء بين المدافعين، وينفذ الكرات الثابتة بدقة، وسدد كرة أخرى قوية كادت تخدع الحارس، ليثبت عمليًا أنه كان اللاعب الأكثر تأثيرًا ورغبة في الفوز داخل المستطيل الأخضر.

برشلونة ضحيته المفضلة دائمًا

لغة الأرقام وحدها تكفي لإسكات كل هذا الجدل؛ فالواقع يقول إن برشلونة هو أكثر فريق يعاني أمام ألفاريز منذ انضمامه إلى أتلتيكو مدريد.

المهاجم الأرجنتيني ساهم في سبعة أهداف كاملة أمام الفريق الكتالوني في مختلف البطولات، حيث سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف لزملائه.

هذا السجل التهديفي المميز يوضح أن اللاعب لا يعرف المجاملة، وأن شباك برشلونة تحديدًا هي هدفه المفضل دائمًا، مما يجعل أي كلام عن تعاطفه مع المنافس مجرد نكتة لا قيمة لها أمام الإحصائيات الحقيقية.

بيت القصيد

مواقع التواصل الاجتماعي تحب دائمًا اختراع المؤامرات وتفسير كل فرصة ضائعة بروايات درامية بعيدة عن الواقع، بينما كرة القدم الحقيقية تلعب على العشب ولا تعترف إلا بالجهد والأرقام.

خوليان ألفاريز أثبت من جديد أن تركيزه بالكامل داخل الملعب، ورد على اتهامات الخيانة بصناعة هدف جديد، مؤكدًا أنه يظل الخطر الأكبر والكابوس الدائم لدفاع برشلونة.