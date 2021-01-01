اتهام بالدعارة .. جماهير باريس تستقبل برشلونة وبيكيه بإهانة شاكيرا

استفزاز من جماهير باريس سان جيرمان

استقبلت جماهير نادي باريس سان جيرمان الساعات الأخيرة قبل مباراة الإياب أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بإهانة جيرارد بيكيه عن طريق صديقته شاكيرا.

يأتي هذا قبل ساعات من مواجهة الفريق الفرنسي لنظيره برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقبل ساعات من المباراة تجمعت جماهير باريس سان جيرمان في قلب العاصمة الفرنسية ورفعت لافتة مهينة في حق شاكيرا نجمة الغناء وصديقة مدافع برشلونة جيرارد بيكيه.

اللافتة حملت عبارة "شاكيرا لا جونكيرا" وهي مدينة تقع على الحدود ما بين كتالونيا وفرنسا ويعرف عنها اشتهارها بالدعارة، في تلميح مهين وواضح لا يحتاج إلى تفسير.

وبمجرد أن التقطت الصور وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت موجة من الاستهجان لهذا التصرف من عدد من الصحفيين ومنظمات حقوقية للمرأة وكذلك جماهير وعشاق النجمة الكولومبية الذين يقدروا بالملايين.

واستنكر عدد كبير من الجماهير هذا التصرف رافضين إقحام شاكيرا في أي محاولات لاستفزاز جيرارد بيكيه أو التأثير عليه، حيث أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك الأمر.

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جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان في كامب نو كان قد انتهى بفوز الفريق الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.