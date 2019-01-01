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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

اتهامات لجماهير روما بمعاداة السامية بسبب لاتسيو ونابولي والكيان الصهيوني

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إيطاليا تواصل تصدر المشهد بالصدامات العنصرية

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

استمرت الوقائع العنصرية في إيطاليا بواقعة جديدة، وكانت من بطولة جماهير روما في هذه المرة، كرد على ما فعلته جماهير لاتسيو في العام الماضي.

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وتم اتهام جماهير روما بمعاداة السامية، وذلك بسبب اللافتة التي رفعوها ضد كل من نابولي ولاتسيو، حيث تضمنت هذه اللافتة عبارات مثل "نابولي – لاتسيو – إسرائيل... ألواناً واحدة"

وأتى هذا على خلفية استفزاز أعضاء ألتراس لاتسيو لأعضاء ألتراس روما، الذين لجأوا بدورهم إلى ملئ شوارع العاصمة الإيطالية بمثل هذه اللافتات.

وكانت جماهير لاتسيو قد قامت بشيء مشابه ضد جماهير روما العام الماضي، حيث وضعوا أعلام روما على صور آنا فرانكي المناضلة اليهودية المعروفة.

وتم اتهام جماهير روما بمعاداة السامية من قبل بعض الأصوات في إيطاليا، ومن المتوقع أن يأخذ الأمر منحنيات تصاعدية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن هذه الواقعة تأتي في سلسلة من الوقائع العنصرية المشابهة والتي تشهدها كرة القدم الإيطالية مؤخرًا، كان أبرزها ما حدث من قبل جمهور إنتر ميلان ضد مدافع نابولي خاليدو كوليبالي.

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