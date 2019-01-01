اتهامات جديدة في قضية وفاة أستوري

الإيطالي مر على وفاته عامًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تم الزج باسمين جديدين في قائمة الاتهام، في وفاة المدافع الإيطالي، دافيدي أستوري لاعب فيورنتينا وكالياري السابق.

وتُوفي اللاعب في مارس 2018، بسكتة قلبية أثناء النوم، قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي.

ومع استمرار التحقيقات، تم إضافة اسمين في مكتب المدعي العام الإيطالي بتهمة الإهمال والقتل الخطأ، وهم رئيس معهد كالياري للطب الرياضي، فرانشيسكو ستانيو، وكذلك مستشار طبي بأحد المعهد بفلورنسا، جورجيو جالانتي.

ويأتي ذلك بسبب عدم كتابة الأعراض المُحتملة، أثناء اختبارات إجهاد القلب، وعدم التوصية بمزيد من الاختبارات.

مرت سنة كاملة على رحيل قائد الفيولا دافيدي أستوري...رحيل صعب جدًا، فكيف عاشه زُملاءه؟ لحظات صعبة وتعليقات مؤثرة 😔 pic.twitter.com/hTMjKZ34y0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 4, 2019

ويواجه ستانيو الاتهام الأقوى، بسبب عدم النصح بمزيد من الاختبارات في 2014، فيما أعطى جالانتي شهادتين في 2016 و2017 على الرغم من وجود اختبارات الإجهاد.

وتُوفى أستوري عن عمر يناهز الـ31 عامًا، بعدما ارتدى قمصان كالياري وروما وفيورنتينا ومثّل المنتخب الإيطالي.