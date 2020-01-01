اتهامات بالتلاعب في الكرة الجزائرية وأصابع الاتهام تشير لوفاق سطيف

شباب بلوزداد يطالب بشطب المتورطين

تحرك نادي شباب بلوزداد الجزائري ضد فهد حلفاية؛ المدير العام لنادي وفاق سطيف، على إثر التسريب الصوتي الذي انتشر له.

تسريب صوتي انتشر لمسؤول الناي السطيفي، كشف عن تخطيطه للتلاعب في نتائج المباريات، عند عودة النشاط الرياضي، الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأصدر مجلس إدارة نادي بوزداد بيانًا رسميًا، جاء فيه: "بعد تسريب مكالمة هاتفية مشبوهة تتضمن محتوى لا يشرف الكرة الجزائرية بين فاعلين من المحيط الرياضي، تندد إدارة النادي بهذا الفعل المشين الذي لا يمت بصلة مع الأخلاق الرياضية.

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"نأمل أن تتخذ التدابير القصوى ضد من تأكد اقترافه هذه السلوكات المشينة، وشركائهم في الظل الذين أخلوا بصفة خطيرة بالأعراف الرياضية، وقاموا بالمساس بصورة الكرة الجزائرية على الصعيد الدولي، ومن العدالة عبر إيداع شكوى والتأسس كطرف مدني للانتصار لشرف الرياضة الجزائرية، الذي استباحه أفراد يحسبون أنفسهم فوق القانون وأعلى رتبة من الجميع وما هم إلا محبطون للإرادة النبيلة".

وأضاف: "شباب لوزداد يصر على طلب الإقصاء والشطب نهائيًا لمحقترفي هذه الممارسات ومن يكون قد حرض عليها وارتبط معهم، إضافة إلى ما يقره قانون عقوبات لجنة الانضباط التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم وتطبيقه ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

"على ضوء هذا الانحراف الخطير يتجلى التكالب على الشباب الرياضي لبلوزداد من طرف بعض الأشخاص الذين يسعون لمنع الفريق من التتويج ببطولة القسم الأول، عبر ترتيبات ودسائس تقع من طرف أشخاص يفتقرون إلى الضمير في ظل قيم رياضية مغتصبة".

واختتم: "أخيرًا نؤكد احترامنا الكبير للاعبين وأغلبية مسيري النوادي الذين مستهم هذه الفضيحة ونتضامن معهم تضامنًا صريحًا في ظل هذه الفترة العصيبة التي تمر بها سيدة الرياضات".

وعلى ضوء هذه الأزمة، قررت الرابطة الجزائرية لكرة القدم إيقاف حلفاية، وتحويله للتحقيق، على أن يتمثل أمامها في 18 من مايو الجاري، للإدلاء بأقواله.

يذكر أن بلوزداد يتصدر جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 40 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن وفاق سطيف صاحب الوصافة، ولا يزال هناك تسع جولات متبقية.