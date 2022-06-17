"أتمنى أن يفهمني جمهور بايرن ميونخ".. روبرت ليفاندوفسكي يتراجع!

لماذا تراجعت حدة لغة البولندي إلى هذه الدرجة؟

يبدو أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي يريد اتخاذ خطوة للوراء في سعيه للرحيل عن بايرن ميونخ، المهاجم المخضرم بدا أكثر تصالحية في آخر تصريحاته عن الأمر.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا يزال لدي عام في عقدي هنا، ولذلك طلبت من النادي أن أذهب للانتقال، أعتقد أن هذا هو الوضع الأفضل لأن النادي بذلك سيمكنه استقبال المال من خلال الانتقال".

ليفاندوفسكي أضاف: "لا أريد أن أجبر أحدًا على شيء، ليس الأمر هكذا، ولكنني أبحث عن أفضل حلول، عليك أن تقول هذا بهدوء، أريد أن أتحدث بهدوء وليس عبر وسائل الإعلام.

هذه التصريحات تبدو الأقل حدة على الإطلاق من قبل ليفاندوفسكي، الذي خرج في الأسابيع الأخيرة أكثر من مرة ليقول إن "الطريق بات مسدودًا أمام تجربته في بايرن ميونخ" وإن "أيامه انتهت في النادي ولابد من الرحيل".

تهدئة دفعت البولندي لينهي تصريحاته مع "بيلد" بقوله: "آمل أن يفهمني المشجعون يومًا ما".

ومن غير الخافي على أحد أن ليفاندوفسكي مرشح بقوة للانضمام إلى برشلونة، لكن يبدو أن الأوضاع الاقتصادية المعلنة أيضًا للفريق الكتالوني جعلت البولندي يفكر مرة أخرى في الخروج من بايرن ميونخ.

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