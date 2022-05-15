أتلتيكو مدريد يعلن رحيل سواريز .. وحفل وداعي بعد مباراة إشبيلية

أكد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رحيل الأوروجوياني لويس سواريز عن صفوفه بنهاية الموسم الحالي.

ويخوض أتلتيكو مدريد مساء الأحد آخر مباراة على ملعبه "واندا ميتروبوليتانو" في الموسم الحالي، حين يستضيف إشبيلية في قمة الجولة 37 من الدوري الإسباني.

سواريز ليس الراحل الوحيد عن أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم، حيث ينضم إليه لاعب الوسط المكسيكي هيكتور هيريرا.

ماذا قيل؟

ونشر أتلتيكو مدريد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، للكشف عن مغادرة سواريز، وإقامة وداعية له بعد المباراة.

وجاء في التغريدة: "بعد نهاية المباراة، ملعب واندا ميتروبوليتانو سيقوم بتحية لويس سواريز وهيكتور هيريرا، حيث سيودعان عائلة أتلتيكو اليوم".

وأضاف: "بعد نهاية المباراة نرجو أن تبقوا في مقاعدكم، لأننا سنعيش لحظة خاصة للغاية".

ماذا قدم سواريز مع أتلتيكو مدريد؟

انضم لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2020 بعد أزمة عاصفة مع الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة السابق.

ولعب سواريز 81 مباراة منذ ذلك الحين مع أتلتيكو مدريد في كافة البطولات، وتمكن من تسجيل 34 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة.

وحصد سواريز مع أتلتيكو مدريد لقب الدوري الإسباني في موسم 2020-21، وكان أحد أبرز أسباب فوز فريق المدرب دييجو سيميوني بلقب "لا ليجا" في الموسم الماضي.

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