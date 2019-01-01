أتلتيكو مدريد ينافس ميلان على ماتيتش

هل ينضم ماتيتش لكوكبة النجوم في الروخي بلانكوس؟

يخطط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد مع الصربي نيمانيا ماتيتش من صفوف مانشستر يونايتد وسط محاولات من ميلان الإيطالي وكذلك توتنهام.

ماتيتش لم يشارك سوى 340 دقيقة فقط خلال الموسم الجاري مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والأوروبي ويبدو أنّه خارج حسابات المدرب أوليه جونار سولشاير.

وذكرت شبكة ESPN أنّ الروخي بلانكوس يحاول التعاقد مع ماتيتش في يناير المقبل مستغلًا انتهاء عقد اللاعب مع الشياطين الحمر في صيف 2020 مما يعني أنّ الفريق الإنجليزي لن يمانع بيع صاحب الـ 31 عامًا بأي سعر في الشتاء.

ويترقب الروسونيري موقف ماتيتش أيضًا ويحاول الحصول على خدماته في ظل معاناة الفريق في الدوري الإيطالي.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت ماتيتش بالعمل مرة أخرى مع جوزيه مورينيو في توتنهام إلا أنّ سبيشال وان نفى وجود أي خطة للتعاقدات في يناير وأنّه لن يتخذ أي قرار سوى بعد العمل مع اللاعبين.

ماتيتش سبق ولعب لصالح تشيلسي وبنفيكا وقدّم مستويات مميزة جعلته من أفضل لاعبي الإرتكاز في البريميرليج لعدة سنوات.

وبسبب ما قدّمه مورينيو مع ماتيتش قرر أحد الأندية الصربية تسمية ملعب تيمنًا بالمدرب البرتغالي لكونه ساعد نيمانيا على أن يكون في أفضل الفرق في العالم.