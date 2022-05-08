أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

أتلتيكو مدريد 1×0 ريال مدريد

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44' خطيرررة للريال، تسديدة قوووية من توني كروس ولكن الكرة تمر بجوار القائم

39' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول كاراسكو يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويحرز الهدف الأول لأتلتيكو مدريد

رررررركلة جزااااااء لأتلتيكو مدريد بعد أن قام حكم المباراة بمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو

36' محاولة أولى لريال مدريد، تسديدة قوووية من رودريجو ولكن أوبلاك يمسك بالكرة

35' ماتيوس كونيا يتوغل ويسقط داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء

29' خطيررررة لأتلتيكو مدريد، تسديدة من كونيا على حدود منطقة الجزاء ولكن دفاع الريال يعترضها

24' خطأ لريال مدريد بعد أن قام كوريا بعرقلة كامافينجا

20' هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة وسط سيطرة من أتلتيكو مدريد

7' أووووووووه كاراسكو يراوغ بشكل رائع ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

6' خطيررررة لأتلتيكو مدريد، تسديدة قوووية من كاراسكو ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

4' خطيرررررة لأتلتيكو مدريد، كوندوبيا يقطع الكرة بشكل رائع ويمرر إلى كوريا وتسديدة قوووية ولكن الكرة تمر بجوار القائم

1' فرصة أولى لأتلتيكو مدريد، تسديدة من كوندوبيا ولكن الكرة عالية عن المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

أندري لونين

ناتشو - إيدير ميليتاو - خيسوس فاييخو - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - إدواردو كامافينجا

رودريجو جوس - ماريانو دياز - ماركو أسينسيو

تشكيل أتلتيكو مدريد:

التشكيل | 4-4-2

يان أوبلاك

رينيلدو ماندافا - خوسيه خيمينيز - ستيفان سافيتش - فيرساليكو

يانيك كاراسكو - كوكي - جيوفري كوندوبيا - ماركوس يورينتي

ماتيوس كونيا - أنخيل كوريا

The starting XI ❤️🤍 pic.twitter.com/4QJBMdIfVq — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 8, 2022

نجح ريال مدريد في حسم لقب الدوري في الجولة السابقة بعد التغلب على إسبانيول برباعية، في حين أن أتلتيكو مدريد لازال يصارع للمحافظة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الذي يتواجد فيه حاليًا برصيد 61 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال بتيس خامس الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، والتي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار مباريات الجولة 35 من الدوري الإسباني لموسم