اتفق مع الهلال أم برشلونة؟ "فيروس" غامض يضرب نيمار ويثير الفوضى في باريس!

يريد الابتعاد عن الفريق

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تظل الفوضى بمثابة العنوان الرئيسي لصيف باريس سان جيرمان، وهذه المرة مع حلقة جديدة من مسلسل النجم البرازيلي نيمار.

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الأوضاع ملتهبة في باريس بسبب مستقبل كيليان مبابي وكذلك ماركو فيراتي، بالإضافة إلى نيمار الذي ارتبط طوال الأيام الماضية بالانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال أو الدوري الأمريكي أو العودة إلى ناديه السابق برشلونة.

الموقع الرسمي لباريس أعلن أن نيمار سيتدرب بشكل منفرد قبل مواجهة الفريق أمام لوريان غدًا، السبت، بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي في ضربة جديدة للمدرب لويس إنريكي.

وجاء هذا الغياب بسبب فيروس غامض يعاني منه صاحب الـ31 سنة، ولم يفصح النادي الرسمي عن تفاصيله حتى الآن، ولم يحدد مدة غياب اللاعب.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن نيمار يحاول الابتعاد بشتى الطرق عن الفريق لحين حسم مصيره بشكل نهائي.

ويعتبر الخيار الأوضح في الوقت الحالي هو الهلال الذي أبدى استعداده لتلبية كافة طلبات اللاعب المادية، في الوقت الذي لا يستطيع فيه برشلونة دفع نفس الأموال في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي".

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يذكر أن نيمار لم يظهر في أي مباراة مع باريس في الدوري الفرنسي منذ فبراير الماضي، بسبب إصابة قوية في الكاحل تعرض لها أمام ليل.

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