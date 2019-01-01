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اتفاق وشيك بين نابولي وإيندهوفن بشأن لوزانو

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Getty Images
النجم المكسيكي محط اهتمام عديد الأندية

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي توصل لاتفاق مع بي إس في إيندهوفن الهولندي بخصوص شراء جناحه المتألق هيرفينج لوزانو.

وأصبح لوزانو مطلباً لعديد من كبار القوم في أوروبا بعد تألقه مع منتخب بلاده المكسيك في نهائيات كأس العالم الأخيرة، بالإضافة لكونه أحد أبرز مواهب الدوري الهولندي.

وقالت "إل ماتينو" إن نابولي وإيندهوفن اتفقا على مبلغ قيمته 35 مليون يورو لإتمام الصفقة في الصيف المقبل.

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ويعاني لوزانو حالياً من إصابة ستبعده حتى نهاية الموسم، ومهدد بالغياب عن المكسيك في نهائيات الكأس الذهبية في الصيف.

ولعب لوزانو هذا الموسم 40 لقاء في كل المسابقات شهدت تسجيله 21 هدفاً وصناعة 12 مع متصدر الدوري الهولندي.

 

 
 

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