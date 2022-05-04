اتفاق مع إنتر؟ وكيل ديبالا يكشف الحقيقة حول مستقبله

يعد الأرجنتيني باولو ديبالا صانع ألعاب نادي يوفنتوس الإيطالي أحد أبرز الأهداف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يوفنتوس أعلن بالفعل في نهاية مارس الماضي عدم تجديد عقد ديبالا، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي رحيله مجانًا في الصيف.

وبالتالي، فإن ديبالا سيكون أحد أبرز اللاعبين الذين سيتحركون في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم، وتضاعفت الشائعات حول مستقبله لأسابيع.

خورخي أنطون، وكيل أعمال ديبالا خرج للرد على كافة الشائعات، مؤكدًا عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع أي نادٍ آخر.

ماذا قال وكيل ديبالا؟

وكيل أعمال ديبالا نشر مذكرة رسمية جاء فيها: "يركز اللاعب بشكل كامل على نهاية الموسم في الدوري الإيطالي، ونهائي كأس إيطاليا".

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وأضاف: "لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أي فريق في إيطاليا أو خارجها في الوقت الحالي".

ما هي الأندية التي ارتبطت بديبالا؟

وخلال الفترة الماضية، ارتبط ديبالا بعدد من الأندية، وعلى رأسها إنتر الإيطالي، وبرشلونة الإسباني.

وفي بعض الحالات كان هناك حديث عن اتفاق كامل بالفعل، لكن الموقف الرسمي لم يتم اتخاذه بعد.

وجاءت تصريحات وكيل أعمال "لا جويا" لنفي كافة تلك الشائعات، والأمر الوحيد المؤكد الآن، هو أن ديبالا سيواصل ارتداء قميص يوفنتوس حتى نهاية الموسم.

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