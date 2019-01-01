اتفاقية تعاون بين بيراميدز وأياكس باجتماع البدري وفان در سار

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

جمعت جلسة مشتركة اليوم السبت، حسام البدري؛ رئيس نادي بيراميدز، والأسطورة الهولندية فان در سار؛ المدير التنفيذي بنادي أياكس الهولندي.

الجلسة تهدف إلى بحث اتفاقية تعاون مشترك بين الناديين، برعاية شركة "أونا"، حيث حضر أحمد عبد القادر "ميدو"؛ وكيل اللاعبين، ممثلًا عنها.

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وكتب ممثل الشركة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله، اليوم وبعد اجتماعات وعمل لمدة ثلاثة أشهر لشركتنا ONA خطوة مهمة وإضافة كبيرة لكرة القدم المصرية برعاية نادي بيراميدز وعملاق أوروبا أياكس أمستردام في مجالات متعددة قريبًا".

وأضاف: "أشكر إدارة إياكس والأسطورة فان در سار، ونادي بيراميدز وكابتن حسام البدري وأخي محمد العاصي".

يذكر أن بيراميدز أنهى موسمه الأول في الدوري المصري الممتاز بجمع 70 نقطة من 34 مباراة، لينافس على التأهل لإحدى بطولتي دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

وأعلن تركي آل الشيخ؛ مالك النادي، مؤخرًا قيامه ببيع النادي، لكنه لم يكشف عن مالكه الجديد بعد. (طالع التفاصيل)