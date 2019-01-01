اتفاقية تعاون بين الاتحادين المصري والإيطالي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
عقد مجدي عبد الغني؛ عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، اليوم الأربعاء، جلسة مع داميانو توماسي؛ رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإيطاليين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الاتحادين.
الاتحاد المصري بدأ تحركاته لتطوير الدوري، خاصة بعد المشكلات التي عانت منها الفريق خلال الموسم الجاري.
وبدأت التحركات باجتماع أحمد شوبير؛ نائب رئيس الجبلاية، مع رئيس رابطة الدوري الإسباني في مصر، لعرض لائحة "لاليجا"، للاستفادة منها في رفع قيمة الدوري المصري. (طالع التفاصيل)
عبد الغني اجتمع مع توماسي، على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، المقام بهولندا، من أجل تعديل بعض اللوائح والقوانين الخاصة بكرة القدم واللاعبين.
ويضم الوفد المصري في الاجتماع حسني العقبي؛ السكرتير العام لجمعية اللاعبين المحترفين، بجانب عبد الغني.
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يذكر أن الدوري المصري عانى من عديد الأزمات خلال الموسم الجاري، والتي كان آخرها تهديد الأهلي باللجوء للاتحاد الدولي "فيفا" والمحكمة الرياضية، حال استكمال المسابقة بعد كان 2019.
الأهلي يتصدر جدول الترتيب بـ74 نقطة من 32 مباراة، ويحل بيراميدز ثانيًا بـ70 نقطة من 34 لقاء، ثم الزمالك بـ68 نقطة من 31 مباراة.
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الخبرة ستكون حليفه هذه المرة 👴
لكن هل تواصل لعنة "برشلونة" الحلول به؟ 🤔#يلا_جول #YallaGoal pic.twitter.com/5hHtrCmeth