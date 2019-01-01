اتفاقية تعاون بين الاتحادين المصري والإيطالي

مجدي عبد الغني استغل تواجده في اجتماع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد مجدي عبد الغني؛ عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، اليوم الأربعاء، جلسة مع داميانو توماسي؛ رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإيطاليين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الاتحادين.

الاتحاد المصري بدأ تحركاته لتطوير الدوري، خاصة بعد المشكلات التي عانت منها الفريق خلال الموسم الجاري.

وبدأت التحركات باجتماع أحمد شوبير؛ نائب رئيس الجبلاية، مع رئيس رابطة الدوري الإسباني في مصر، لعرض لائحة "لاليجا"، للاستفادة منها في رفع قيمة الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

عبد الغني اجتمع مع توماسي، على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، المقام بهولندا، من أجل تعديل بعض اللوائح والقوانين الخاصة بكرة القدم واللاعبين.

ويضم الوفد المصري في الاجتماع حسني العقبي؛ السكرتير العام لجمعية اللاعبين المحترفين، بجانب عبد الغني.

كاف: أفريقيا 2019 ستكون النسخة الأفضل وتجنبنا غياب صلاح بتغيير الموعد

يذكر أن الدوري المصري عانى من عديد الأزمات خلال الموسم الجاري، والتي كان آخرها تهديد الأهلي باللجوء للاتحاد الدولي "فيفا" والمحكمة الرياضية، حال استكمال المسابقة بعد كان 2019.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب بـ74 نقطة من 32 مباراة، ويحل بيراميدز ثانيًا بـ70 نقطة من 34 لقاء، ثم الزمالك بـ68 نقطة من 31 مباراة.