الأرجنتيني أهم ما في الألبيسيليستي الآن

قبل أيام، صرح ليونيل ميسي بالكرة الذهبية سبع مرات بأنه ليس لديه أي خطط لحضور كأس العالم 2026 كلاعب، بعد أن أكمل جمع كافة الألقاب الممكنة عند فوزه بلقب كأس العالم الصعب في قطر 2022.

ومع ذلك، فإنه لا يزال جزءًا من تشكيلة منتخب الألبيسيليستي، ويقول زميله المقرب رودريجو دي بول إنه يجب منح اللاعب الشهير البالغ من العمر 35 عامًا كل الوقت الذي يحتاجه لاتخاذ قرار مهم.

قال دي بول لشبكة "تي واي سي سبوراس" بعد رؤية ميسي يسجل أسرع هدف في مسيرته الرائعة في الفوز 2-0 على أستراليا في بكين: "هناك الكثير من الوقت المتبقي قبل كأس العالم 2026، ثلاث سنوات هي فترة طويلة، الشيء المهم هو أن تكون قريبًا منه دائمًا والأهم أنه لو شارك فلابد أن يستمتع بالبطولة، لا يزال يتعين علينا التأهل إلى كأس العالم أيضًا، وهناك كوبا أمريكا من قبل".

وأردف: "هناك الكثير من العوامل التي ستحدد الأمر، سيرى كيف يشعر، أهم شيء لدينا الآن هو المباراة الودية التالية ثم نبدأ تصفيات كأس العالم بشكل جيد وهو أمر مهم للغاية يمكنه اللعب حتى أي يوم يريده، فهو يسبق الجميع بخطوة وهذه عقليته ولن يخسرها أبدًا".