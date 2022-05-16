ظهر جيمس ميلنر، نجم ليفربول بشخصية قيادية في احتفالات لاعبي الريدز بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بنتيجة (6/5) بركلات الترجيح، لتحصد طتيبة يورجن كلوب ثاني ألقابه المحلية هذا الموسم.

ليفربول يسعى لتحقيق رباعية هذا الموسم حيث حصد بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي وينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخشى جيمس ميلنر قائد الفريق أن يشعر اللاعبون براحة كبيرة في الفوز بالألقاب.

ماذا قال ميلنر للاعبي ليفربول عقب الفوز بكأس الاتحاد؟

نقلت صحيفة " آنفيلد ووتش " عن ميلنر قوله: "أنت لا تعرف أبدًا متى ستكون آخر مباراة لك".

وأضاف: "قد يصل للاعب 40 أو 50 رسالة ولكنه سيصعد إلى الحافلة أمام الآلاف ويمكنه التعامل مع ذلك".

يتطلع ليفربول إلى اجتياز أكثر المواسم خصوصية، حيث تفصله ثلاث مباريات عن استكمال لقب الدوري الإنجليزي ومجد دوري أبطال أوروبا.

أراد ميلنر، الفائز بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات، والفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا، أن يعرف زملائه في غرفة الملابس بعد ذلك كيف أنهم "محظوظون" كلاعبين محترفين.

وقال ميلنر: "أنت محظوظ لأنك لاعب كرة قدم، محظوظ لأنك لعبت في أي نهائي وربحت عشر ميداليات، إذا قلت ذلك لي في بداية مسيرتي، فسأكون سعيدًا جدًا".

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