في مباراة مثيرة - اتحاد كلباء والفجيرة يكتفيان بالتعادل الإيجابي
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
تعادل فريق الفجيرة مع نظيره اتحاد كلباء، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 19 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.
تقدم الفجيرة بالهدف الأول عن طريق يعقوب البلوشي مدافع اتحاد كلباء، الذي سجل الهدف عن طريق الخطأ في مرماه بشكل مهاري بالدقيقة الرابعة.
وتمكن جوجاك من التعادل لاتحاد كلباء بالدقيقة 10 من زمن المباراة، عن طريق صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت الشباك.
وسدد جوجاك لاعب اتحاد كلباء قذيفة من كرة ثابتة جاءت في العارضة، ليستغلها تومي رييس ارتداد الكرة ليضعها برأسه في المرمة بالدقيقة 20.
#اتحاد_كلباء يتقدم على #الفجيرة بهدفين مقابل هدف مع نهاية الشوط الأول#الفجيرة_اتحاد_كلباء#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/sSkpknSaPd— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 5, 2019
وتعادل اللاعب فيرناندو جبرايل للفجيرة بالدقيقة 59 من زمن المباراة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وتلقى فريق اتحاد كلباء الهدف الثالث، وذلك عن طريق الخطأ، بعد ركلة ركنية وضعها مد الحمادي في مرمى فريقه بالدقيقة 64.
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وتعادل اتحاد كلباء بالدقيقة 72 عن طريق اللاعب مايك راموس، عن طريق رأسية رائعة وضعها في الزاوية البعيدة.
اتحاد كلباء رفع رصيده للنقطة 21 في المركز العاشر، كما رفع الفجيرة رصيده للنقطة 14 في المركز الثاني عشر.