في مباراة مثيرة - اتحاد كلباء والفجيرة يكتفيان بالتعادل الإيجابي

اتحاد كلباء يتعادل مع الفجيرة بثلاثة أهداف لمثلهم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعادل فريق الفجيرة مع نظيره اتحاد كلباء، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 19 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

تقدم الفجيرة بالهدف الأول عن طريق يعقوب البلوشي مدافع اتحاد كلباء، الذي سجل الهدف عن طريق الخطأ في مرماه بشكل مهاري بالدقيقة الرابعة.

وتمكن جوجاك من التعادل لاتحاد كلباء بالدقيقة 10 من زمن المباراة، عن طريق صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت الشباك.

وسدد جوجاك لاعب اتحاد كلباء قذيفة من كرة ثابتة جاءت في العارضة، ليستغلها تومي رييس ارتداد الكرة ليضعها برأسه في المرمة بالدقيقة 20.

وتعادل اللاعب فيرناندو جبرايل للفجيرة بالدقيقة 59 من زمن المباراة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتلقى فريق اتحاد كلباء الهدف الثالث، وذلك عن طريق الخطأ، بعد ركلة ركنية وضعها مد الحمادي في مرمى فريقه بالدقيقة 64.

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وتعادل اتحاد كلباء بالدقيقة 72 عن طريق اللاعب مايك راموس، عن طريق رأسية رائعة وضعها في الزاوية البعيدة.

اتحاد كلباء رفع رصيده للنقطة 21 في المركز العاشر، كما رفع الفجيرة رصيده للنقطة 14 في المركز الثاني عشر.