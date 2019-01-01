اتحاد جدة يوجه الشكر للزقعان

فيسبوك تويتر عبده الليثي

وجه نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة لؤي الناظر، الشكر للاعب علي الزقعان، على ما قدمه للنادي خلال الفترة الأخيرة.

ووقع الزقعان على مخالصة مالية مع اتحاد جدة السعودي اليوم، بعد الوصول لحل ودي بين الطرفين لإنهاء مسيرته مع العميد.

وأصدر اتحاد جدة السعودي بيانًا يوجه فيه الشكر للاعب لما قدمه للنادي في الفترة الأخيرة، وقطع فترة إعارته وعودته لناديه الفتح. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وجاء البيان عبر حساب الاتحاد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي اليوم انتهاء علاقة النادي رسميًا باللاعب علي الزقعان، بعد أن تم إجراء مخالصة مالية معه لإنهاء إعارته للنادي وبالتالي عودته لنادي الفتح".

وأضاف: "وقدم مجلس الإدارة الشكر للاعب على جهوده وتعاونه مع زملائه لخدمة الفريق متمنيًا له التوفيق في مستقبله الرياضي".

📝مجلس الإدارة يشكر اللاعب علي الزقعان بعد نهاية علاقته بالنادي. pic.twitter.com/1tUzSrVZwN — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 3, 2019

ويسعى اتحاد جدة السعودي في الوقت الحالي لتدعيم صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم، للخروج من دائرة الهبوط.