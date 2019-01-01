اتحاد جدة ينافس نيس الفرنسي على يونس بلهندة

المغربي الدولي على وشك الرحيل من جلطة سراي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وضع مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة لؤي ناظر، المغربي يونس بلهندة؛ لاعب وسط جلطة سراي التركي، ضمن أهدافه الشتوية خلال يناير الجاري.

ودعم العميد صفوفه حتى الآن بثلاث صفقات: الحارس البرازيلي جروهي، ولاعب الوسط الإيفواري سانوجو، والجناح الأيسر رودريجيز من جلطة سراي.

بلهندة يوضح موقفه من البقاء أو الرحيل عن جلطة سراي

صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أكدت أن اتحاد جدة يرغب في ضم بلهندة خلال يناير الجاري، وعلى استعداد لتقديم عرض للنادي التركي بقيمة خمسة ملايين يورو، بجانب راتب مغري للاعب من أجل إتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن نيس الفرنسي كذلك يرغب في الظفر بخدمات المغربي الدولي، الذي لعب لصفوفه من قبل، مستندين إلى الأزمة المالية التي يعاني منها جلطة سراي بسبب العملة التركية.

المغربي كان قد لعب لنيس موسم 2016-2017، عندما انضم له على سبيل الإعارة قادمًا من دينامو الأوكراني، وخاض معه 36 مباراة، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع سبعة آخرين.