اتحاد جدة ينافس كريستال بالاس على خدمات مايكل أنطونيو

العميد يضع عينه على لاعب وست هام الإنجليزي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

بدأ اتحاد جدة السعودي رحلة البحث عن بديل للاعبه الموقوف لمدة عامل فهد المولد، للتعاقد مع أحد المهاجمين الأجانب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

لجنة المنشطات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، كانت قد قررت إيقاف المولد لمدة عام كامل، على إثر ثبوت إيجابية عينته التي تم فحصها بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مايكل أنطونيو؛ لاعب وست هام الإنجليزي، دخل في اهتمامات مسؤولي العميد، ليواجهوا منافسة قوية مع كريستال بالاس الإنجليزي، الذي يرغب الظفر بخدمات اللاعب أيضًا.

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الصحيفة أكد أن كريستال بالاس يريد أنطونيو لدعم فريقه حال رحيل ويلفريد زاها، إلا أن النادي الجداوي عرضه مغرٍ بشكل أكبر.

وأشار "ذا صن" إلى أنه ورغم حاجة الناديين إلى اللاعب إلا أن إدارة وست هام لا تنوي التفريط في خدماته، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لدى بيلجريني؛ المدير الفني.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا ارتدى قميص وست هام في صيف عام 2015، قادمًا من نوتنجهام فورست، وعقده ممتد لموسمين مقبلين.

وخلال الموسم المنقضي، شارك مايكل أنطونيو في 38 مباراة، سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع مثلهم.