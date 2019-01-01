اتحاد جدة ينافس النصر على ضم مهاجم الفيحاء

منافسة خارج الملعب بين الاتحاد والنصر على مهاجم الفيحاء

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي اتحاد جدة السعودي، دخل في مفاوضات لضم مهاجم الفيحاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان السالم قد قدم مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة مع الفيحاء مما جعله هدفًا لاتحاد جدة في ميركاتو الشتاء الجاري لتدعيم صفوفه.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن السالم دخل حسابات اتحاد جدة لتدعيم صفوف الهجوم في العميد في النصف الثاني من الموسم.

وتلقت إدارة الفيحاء عرضًا رسميًا من النصر لضم مهاجم الفيحاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، منذ أيام قليلة ومازال تحت الدراسة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الفيحاء طالبت نظيرتها في الاتحاد بتقديم عرضًا رسميًا مثلما فعل النصر منذ فترة قليلة لضم السالم.

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ويسعى الاتحاد في تدعيم صفوفه بصفقات قوية، للهروب من دوامة الهبوط في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.