اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع راعٍ جديد

اتحاد جدة يعاني في جدول الدوري السعودي في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي اتحاد جدة السعودي، في التعاقد مع راع جديد خلال الفترة المقبلة، بعقد مميز لوضع شعاره على ظهر القميص.

ويمر الاتحاد في الموسم الحالي، بتراجع مستوى كبير، ويسعى للهروب من دوامة الهبوط في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن لجنة الاستثمار في اتحاد جدة، برئاسة خالد تميرك توصلت لاتفاق رسمي مع إحدى الشركات.

وأشارت الصحيفة أن الراعي الجديد سيضع شعاره خلف القميص الخاص باتحاد جدة خلال الفترة المقبلة من الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وكان الاتحاد قد وضع من قبل مع شركة "نون" الإماراتية لتكون الراعي الرسمي للنادي، حيث تم التعاقد في شهر ديسمبر 2018 في خطوة مميزة.

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ويرغب الاتحاد في التعاقد مع بعض الرعاة والتي ستجعل لها عائد مادي قوي للنادي خلال الفترة المقبلة، من أجل قوة التدعيم للمنافسة على البطولات.