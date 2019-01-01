اتحاد جدة يفتح الباب لجماهيره لمتابعة مواجهة لوكوموتيف رفقة اللاعبين

العميد يبحث عن فوزه الثاني في المجموعة الثانية المعقدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي فتح أبواب ملعب النادي مجانًا أمام الجماهير، لمتابعة مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي.

العميد من المقرر أن يلاقي الفريق الأوزبكي غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وأوضح مجلس الاتحاد أن مجموعة فقيه الطبية؛ الراعي الرسمي لأكاديمية كرة القدم بالنادي والفريق الأول لكرة القدم، هي من ستتكفل بتجهيز شاشة ضخمة لنقل أحداث المباراة، بجانب تنظيم بعض الفعاليات، منها حضور عدد من اللاعبين غير المقيدين آسيويًا لمتابعة المباراة مع الجماهير في الملعب.

وأكد لؤي ناظر؛ رئيس العميد، أن حضور الجمهور سيمثل حافرًا إضافيًا للاعبين لتحقيق الفوز بالمباراة، كما سيحفز لجنة الاستثمار والتسويق بالنادي لإقامة فعاليات موجهة للجمهور مستقبلًا.

يذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع باقي فرق المجموعة؛ الوحدة الإماراتي ولوكوموتيف والريان القطري.