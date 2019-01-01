اتحاد جدة يعلن قائمته بدوري أبطال آسيا

بعد ثلاث سنوات من الغياب - العميد يستعد للظهور القاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، قائمة فريقه التي ستشارك بدوري أبطال آسيا 2019.

العميد يستعد لاستهلال مشواره في دور المجموعات بملاقاة الريان القطري بعد غدٍ الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة.

أجانب الأندية العربية المشاركة في دوري أبطال آسيا

وضمت قائمة النمور الرباعي الأجنبي: التشيلي كارلوس فيلانويفا، والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا، والأسترالي ماثيو جورمان، والإيفواري سيكو سانجو.

بينما جاءت باقي القائمة كالتالي:

راكان النجار - عبد الله العمار - ياسين برناوي - خالد السميري - فهد المولد - عساف القرني - أحمد عسيري - زياد الصحفي - جمال باجندوح - مهند الشنقيطي - فواز القرني - عمار الدحيم - ناصر الشمراني - عبد العزيز العرياني - عصام المولد - عون البيشي - منصور الحربي - عمر داخل - أمين بخاري - عبد الرحمن الغامدي - سعود عبد الحميد - عبد العزيز البيشي.

قائمة الفريق الكروي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 #انا_الاتحاد pic.twitter.com/C1wioJpcSV — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢ مارس ٢٠١٩

يذكر أن آخر مرة شارك بها الاتحاد بالبطولة الآسيوية عام 2016، وودع وقتها من دور المجموعات، محتلًا المركز الثالث برصيد تسع نقاط.