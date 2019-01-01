اتحاد جدة يعلن القائمة الأولية لأنمار الحائلي

الأندية السعودية تستعد للانتخابات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن قائمة أنمار الحائلي الأولية في انتخابات سباق رئاسة النادي التي ستقام خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتستعد أندية السعودية في الوقت الحالي لإقامة انتخابات مجالس إدارتها خلال المرحلة المقبلة، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاءت القائمة الأولية لأنمار الحائلي، مكون من نائب رئيس هو أحمد كعكي مع تواجد 7 مرشحين على مقاعد العضوية بالمجلس.

وجاء المرشحين على مقاعد العضوية على النحو التالي: فيصل التركي وإبراهيم بخيت، وعبد الوهاب عابد، وممدوح الحربي ولؤي غلاييني وأحمد القطب وحسن باروم.

وانتهت الفترة المحددة لاستقبال طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الغربي، بتقدم قائمة واحدة فقط برئاسة الحائلي.

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ومن المنتظر أن يتم غدًا استقبال الطعون حتى يتم النظر بها من 15 إلى 16 يونيو المقبل.