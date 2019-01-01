اتحاد جدة يضع برنامجًا تأهيليًا لفهد المولد

اتحاد جدة يسعى لتجهيز فهد المولد لمباريات نهاية الموسم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي الاتحاد السعودي يسعى حاليًا لترتيب برنامج تأهيلي لفهد المولد لاعب الفريق الموقوف.

وكان فهد المولد قد تعرض للإيقاف لمدة عام بسبب تعاطيه منشطات، بعد كشف لجنة المنشطات بعد خضوعه لاختبار في نهاية الموسم الماضي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النادي سيحدد برنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة للحاق اللاعب بأخر مباريات الموسم.

وأشارت التقارير أن لائحة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تتيح بعودة اللاعب إلى التدريبات خلال الشهرين الأخيرين من فترة العقوبة.

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ويسعى الاتحاد لإشراك فهد المولد خلال المباريات في أخر الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.