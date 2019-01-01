اتحاد جدة يستعد للإعلان عن ضم لاعب الفيصلي

الشمراني يقترب من الظهور بقميص العميد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن اتحاد جدة السعودي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى الاتحاد لتدعيم فريقه في الموسم الجديد للظهور بشكل أفضل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في النسخة الجديدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد سيعلن عن ضم حمدان الشمراني لاعب الفيصلي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقدم الشمراني مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة جعل الاتحاد يرغب في التعاقد حيث سيدفع ما يقرب من 10 ملايين ريال سعودي.

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ووصل اللاعب مؤخرًا إلى جدة، من أجل الاجتماع مع إدارة الاتحاد السعودي للتوقيع على العقود وتقديمه للجماهير بشكل رسمي.