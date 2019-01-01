اتحاد جدة يدعم صفوفه بدا كوستا قبل لقاء الهلال

العميد يختتم اليوم استعدادته للكلاسيكو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكدت جاهزية المغربي مروان دا كوستا؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، لخوض لقاء الكلاسيكو أمام الهلال.

الكلاسيكو من المقرر أن يقام غدًا الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن العميد مشاركة دا كوستا رفقة رومارينيو في مران الفريق الجماعي أمس الثلاثاء، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرًا.

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وشهد المران حضور حمد الصنيع؛ نائب رئيس النادي، وفيصل الصبان؛ أمين الصندوق، وأحمد كعكي؛ عضو مجلس الإدارة، من أجل مؤازرة اللاعبين.

النمور يحتلون المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يتربع الزعيم على الصدارة برصيد 49 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.

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