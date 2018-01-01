اتحاد جدة يدرس اللجوء للعكايشي لحل أزمته

التونسي رحل عن العميد في الصيف الماضي بعد انتقادات عديدة تعرض لها من قبل الجماهير لتراجع مستواه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يدرس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة الحالية، تقديم عرض رسمي للتونسي أحمد العكايشي؛ مهاجمه السابق والحالي للنجم الساحلي التونسي، لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

صاحب الـ29 عامًا كان قد رحل عن صفوف العميد في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما قضى موسمين في صفوفه، إلا أن النادي قرر الاستغناء عنه لتراجع مستواه.

من هو سيكو سانجو لاعب الاتحاد الجديد وهدف روما وموناكو السابق؟

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادر مطلعة بالاتحاد أوضحت أن الإدارة تنتظر الحصول على موافقة نهائية من الكرواتي سلافان بيليتش؛ المدير الفني، على عودة العكايشي لصفوف الفريق، حيث أنه أعطى فقط موافقة مبدئية حتى الآن، في ظل حاجته لمهاجم آخر مع اقتراب النادي من التعاقد مع مهاجم هداف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي العميد حتى الآن لم يقدموا عرضًا رسميًا للتونسي أو وكيله، حيث أنهم يتحركون ببطء في الصفقة.

"الرياضية" كذلك أكد أن الاتحاد يأمل في أن تدفع عودة العكايشي لصفوفه تدفعه لسحب شكواه ضد النادي، التي قدمها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بالحصول على مستحقاته والتي تقدر بمليون و500 ألف يورو، بعدما فسخ الاتحاد عقد اللاعب من طرف واحد.

أبناء زايد يوجهون رسائل للاعبي العين عقب تحقيق فضية المونديال

يذكر أن العكايشي خاض في أول موسم له بقميص النمور 2016-2017، 21 مباراة في مختلف المباريات، سجل خلالهم عشرة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

وفي موسمه الثاني، شارك في 28 مباراة، وأحرز 12 هدفًا، وصنع أربعة آخرين، وتعرض خلاله لانتقادات شديدة من قبل الجماهير لتراجع مستواه.

ويبحث الاتحاد عن التعاقد مع مهاجم هداف خلال يناير المقبل، لتراجع النتائج، حيث يحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد ست نقاط، جمعها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات وخسر في عشر مباريات.