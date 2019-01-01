النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

اتحاد جدة يحصل على توقيع العمار

التعليقات()
اتحاد جدة يسعى لتدعيم الفريق بقوة استعدادًا للنصف الثاني من الموسم

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حصل نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة لؤي الناظر، على توقيع عبدالله العمار ليدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى اتحاد جدة لتدعيم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للخروج من دائرة الهبوط في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد حصل على توقيع عبدالله العمار، ظهير أيسر الفتح، لمدة موسمين ونصف.

اختيارات المحررين

وقدم العمار أداء مميز في الفترة الأخيرة، مما جعل نادي اتحاد جدة يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان مركز الظهير الأيسر أكبر ما يشغل الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لاتحاد جدة، لمساعدة الفريق من دائرة النتائج السيئة.

الموضوع التالي:
إيمري يكشف حقيقة انتقال نافاس إلى أرسنال
الموضوع التالي:
مدير يوفنتوس الرياضي: كونتي وأليجري من أفضل مدربي العالم
الموضوع التالي:
إيمري: يمكن لرامسي أن ينتقل لأي فريق
الموضوع التالي:
اتحاد جدة يوجه الشكر للزقعان
الموضوع التالي:
نجم أرسنال السابق يطالب برحيل نجوم ليفربول وتشيلسي لسيلتيك
إغلاق