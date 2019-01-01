اتحاد جدة يحتج على طرد رودريجز ورئيسه: التعدي على العميد لن يمر مرور الكرام

العميد تأهل لدور الـ16 بشق الأنفس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تقديم احتجاجًا رسميًا للجنة المسابقات ضد قرار طرد الرأس الأخضري جاري رودريجز؛ لاعب الفريق، خلال مواجهة الوشم.

وكان حكم اللقاء قد أشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب خلال إجرائه عمليات الإحماء مع بداية شوط المباراة الثاني، وحصل رودريجز على الإنذار الثاني بعد اعتراضه على الكارت الأول، ليُطرد من الملعب دون المشاركة في اللقاء.

الجهاز الإدارى للعميد قام بتسليم مراقب المباراة احتجاجًا رسميًا ضد قرار الحكم بمنح اللاعب الإنذار الثاني، واصفًا إياه بغير المستحق.

وفي الإطار نفسه، وجه لؤي ناظر؛ رئيس النادي، رسالة شديدة اللهجة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "لست من هؤلاء الذين يختفون خلف الأعذار، ولكن من يعتقد أن التعدي على نادي الاتحاد سيمر مرور الكرام فهو خاطئ.. سنحتج وبقوة على الكرت الأحمر وسأتواصل مع لجنة التحكيم لتجنيد من يستحق أن يحكم بطولة نتشرف جميعنا باسمها".

وأضاف: "عمومًا مبروك لجماهير العميد هذا الفوز وإلى المباريات القادمة بإذن الله.. الفوز الثالث على التوالي وعودة الثقة للاعبين تدريجيًا".

لست من هؤلاء الذين يختفون خلف الأعذار، ولكن من يعتقد أن التعدي على نادي #الاتحاد سيمر مرور الكرام فهو خاطئ..



سنحتج وبقوة على الكرت الأحمر وسأتواصل مع لجنة التحكيم لتجنيد من يستحق أن يحكم بطولة نتشرف جميعنا بإسمها.. — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) ١٦ يناير ٢٠١٩

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز العميد في الوقت الضائع بهدف جابر محمد، لتنتهي المباراة بثنائية مقابل هدف وحيد، حيث تقام المباراة في دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين، ليحصل الاتحاد على بطاقة التأهل لدور الـ16.