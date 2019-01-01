سييرا يرد على انتقادات أجانب الآسيوية ويؤكد: متحمسون لبداية الموسم

اتحاد جدة على موعد مع العودة للمباريات الرسمية غدًا الإثنين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، على الانتقادات التي طالته إثر اختياراته لقائمة اللاعبين الأجانب بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، معربًا عن تمنيه أن تنعكس فترة الإعداد عن مواجهة الفريق أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني.

العميد يلاقي الفريق الإيراني غدًا الإثنين، على ملعب آل مكتوم بالإمارات، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، على أن يقام لقاء الإياب في 12 من الشهر الجاري، باستاد حمد الكبير في العاصمة القطرية "الدوحة".

وقال سييرا؛ خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم الأحد: "متحمسون للغاية لبداية الموسم الجديد، ونأمل أن ينعكس الأداء الجيد خلال فترة الإعداد على ملعب المباراة غدًا".

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وأضاف: "حضرنا إلى دبي مبكرًا، للتأقلم على الأجواء، نتمنى كذلك أن يتأقلم اللاعبين مع بعضهم البعض سريعًا، خصوصًا مع انضمام أسماء جديدة لنا، ربما سيساعدنا على ذلك ضغط المباريات الكبير في شهر أغسطس".

وعن الانتقادات التي طالت الرباعي الأجنبي في القائمة الآسيوية، علق التشيلي: "عملية اختيار اللاعبين الأجانب كانت صعبة، لكننا اخترنا الأنسب للحصول على الأداء المثالي".

سييرا كان قد ضم الرباعي الفلسطيني خيمينيز والأرجنتيني فيتشيو والتشيلي فيلانويفا والبرازيلي رومارينيو، للقائمة الآسيوية، لينتقد الجمهور استبعاد المغربي مروان دا كوستا.

يذكر أن النمور صعدوا لدور الـ16 بعدما احتلوا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في اثنين، والهزيمة في واحدة.

أما الفريق الإيراني فتأهل أول المجموعة الأولى بـ12 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.