الحائلي يحفز لاعبي الاتحاد بمكافأة خاصة قبل المعترك الآسيوي

العميد يعود لاستئناف مبارياته الآسيوية بملاقاة ذوب آهن أصفهان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حضر أنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أمس السبت، المران المسائي للعميد على ملعب نادي الوصل بمدينة دبي الإماراتية

العميد يستعد لملاقاة ذوب آهن أصفهان الإيراني غدًا الإثنين، على ملعب آل مكتوم بالإمارات، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

ورصد الحائلي مكافأة للاعبين بقيمة عشرة آلاف ريال حال تخطي دور الـ16 وبلوغ دور الثمانية من المعترك الآسيوي.

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تذاكر المباراة تم طرحها أمس السبت، بمنافذ بيع نادي الوصل، حيث بلغت قيمة تذكرة الـVIP 200 ريال، و50 ريال للدرجة الأولى و20 للدرجة الثانية.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 12 من الشهر الجاري، على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية "الدوحة".

يذكر أن النمور صعدوا لدور الـ16 بعدما احتلوا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في اثنين، والهزيمة في واحدة.

أما الفريق الإيراني فتأهل أول المجموعة الأولى بـ12 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.