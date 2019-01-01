سييرا يستقر على 4 محترفين بقائمة الاتحاد للبطولة العربية

يتبقى اختيار محترف واحد فقط قبل مواجهة العهد اللبناني

يستعد لويس سييرا المدير الفني لفريق اتحاد جدة، للإعلان عن قائمته من أجل المشاركة في البطولة العربية للأندية.

تقارير صحفية أكدت استقرار سييرا بشكل كبير على الرباعي مارسيلو جروهي، ألكسندر بيرجوفيتش، مانويل دا كوستا وكريم الأحمدي.

ولازال مدرب الاتحاد في حيرة من أمره، فيما يخص اللاعب الخامس حتى تكتمل قائمة فريقه.

ويأتي ذلك وفقاً للوائح الاتحاد العربي، بقيد 5 لاعبين أجانب محترفين فقط بقائمة كل نادي مشارك.

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ومن المتوقع ان يحسم المدرب التشيلي موقفه النهائي، عقب مباراة الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

الاتحاد يفتتح مشواره في البطولة العربية، بمواجهة نظيره اللبناني العهد في دور الـ32 من المسابقة يوم 20 أغسطس الجاري.