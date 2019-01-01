رسميًا - حمد الصنيع مديرًا تنفيذيًا لاتحاد جدة

بعد عام من الرحيل الصنيع يعود للعميد من جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، تعيين حمد الصنيع؛ رئيس النادي الأسبق، مديرًا تنفيذيًا للنادي.

مجلس العميد قدم الشكر لإبراهيم بخيت؛ المدير التنفيذي العميد، على الفترة الماضية، والتي استمر بها ضمن عضوية المجلس.

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بخيت دخل ضمن عضوية مجلس الإدارة قبل أشهر فور فوز الحائلي برئاسة الاتحاد في الانتخابات، وعمل خلال هذه الفترة في منصب المدير التنفيذي كذلك.

كان الصنيع قد تولى رئاسة اتحاد جدة في أكتوبر 2017 قبل أن يرحل بنهاية موسم 2017-2018.

يذكر أن الاتحاد في عهد الصنيع حصد بطولة كأس الملك عام 2018، بعدما تغلب على الفيصلي في النهائي بنتيجة 3-1.