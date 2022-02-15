اتحاد الكرة يؤكد على تنفيذ طلبات كيروش وإقالة شوقي غريب

أعلن اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، عن العديد من القرارات عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء، تخص الكرة المصرية في الفترة المقبلة.

وعلى رأس تلك القرارت، قرر اتحاد الكرة، توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، على أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد وجهازه المعاون في الفترة المقبلة.

وكشف اتحاد الكرة في بيانه، عن تعيين وليد العطار متحدث دائم للاتحاد، كما سيتم مناقشة بعض التعديلات في لجنة الحكام في جلسة قادمة مع عصام عبد الفتاح.

وحول دوري القسم الثاني، تقرر أن يكون الدوري مكون من 24 فريقًا بداية من موسم 2023-24، كما ستكون مجموعة شمال سيناء مستقلة بداية من الموسم المقبل.

وبشأن الكرة النسائية، تقرر تجديد الثقة في الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية، مباراتين للمنتخب أمام غينيا في شهر مارس المقبل.

وشدد اتحاد الكرة في بيانه على أن جميع طلبات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة كارلوس كيروش، مجابة قبل مباراتي السنغال القادمتين في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره السنغالي في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال القادم، وستكون مباراة الذهاب يوم 25 مارس المقبل في القاهرة، على أن يكون لقاء الإياب يوم 28 من الشهر ذاته في العاصمة السنغالية داكار.