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اتحاد الكرة يوضح حقيقة استبعاد ستاد إسماعيلية من ملاعب أمم إفريقيا

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اتحاد الكرة
أحداث صادمة شهدها ستاد الإسماعيلية في مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة استبعاد استاد "الإسماعيلية"، من الملاعب التي ستستضيف بطولة إفريقيا 2019.

وكانت مصر قد حصلت على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون مؤخرًا ومنافسة مصر وجنوب إفريقيا.

وقال مجاهد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "لا صحة لما تم تداوله باستبعاد استاد الإسماعيلية من قائمة ملاعب كأس الأمم الإفريقيا".

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وأضاف: "تحديد الملاعب ضمن الاشتراطات الفنية التي يضعها الاتحاد الأفريقي، وبالتالي لم يتم مناقشة الأمر في اجتماع الاتحاد اليوم".

وكانت مصر فازت بحق التنظيم بعد حصولها على 16 صوتًا مقابل صوتًا واحدًا لجنوب إفريقيا.

وشهد استاد الإسماعيلية مناوشات وأحداث صادمة في مواجهة الإسماعيلي والإفريقي التونسي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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