اتحاد الكرة المصري ينفي نيته لتأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي

ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري ينفي في تصريحات صحفية نية تأجيل لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بسبب الأحوال الجوية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وجود نية لتأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري والتي ستقام مساء اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أكد خلالها سويلم أن المباراة ستقام في موعدها بغض النظر عن الظروف الجوية القاسية التي تشهدها الأسكندرية ومنطقة برج العرب التي يقع فيها ملعب اللقاء.

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وقال سويلم: "لا توجد أي نية لتأجيل مباراة الزمالك والأهلي التي ستقام اليوم، اللقاء سيقام في الموعد المحدد له مسبقًا دون أي تغيير".

وكانت الأمطار قد هطلت على الأسكندرية بكثافة منذ فجر اليوم السبت وهو ما قد يؤثر على حالة أرضية ملعب برج العرب التي كانت تعاني من مشاكل بالفعل.

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ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في لقاء اليوم الذي يلعبًا ضمن مؤجلات الجولة الـ 17 من الدوري المصري، وفوز أيًا من الفريقين يمنحه قمة الترتيب، بينما يصب التعادل في مصلحة الزمالك الذي سيظل على القمة.

جدير بالذكر أن الزمالك يدخل اللقاء وهو في رصيده 53 نقطة على صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما يحل الأهلي ثانيًا برصيد 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.