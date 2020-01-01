اتحاد الكرة ينتظر وفدًا من "فيفا" لمناقشة نظام الانتخابات

وفد الفيفا يصل لاتحاد الكرة اليوم الإثنين.

ينتظر مسؤولي اتحاد الكرة المصري، وفدًا من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" اليوم الإثنين، في زيارة إلى مقر الاتحاد بالجزيرة.

وأشار اتحاد الكرة عبر بيانًا رسميًا، إلى أن زيارة وفد الفيفا تستهدف استكمال المناقشات بشأن بنود لائحة العمل الجديد لاتحاد الكرة المصري.

مناقشات وفد الفيفا مع اتحاد الكرة، تم وضعها ضمن التكاليف المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون اتحاد الكرة.

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ومن المقرر أن تتطرق أيضًا تلك المناقشات إلى النظام الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة، لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة المصري.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن تعيين لجنة خماسية تدير شئون اتحاد الكرة، لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، بعد استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة هاني أبو ريدة.

مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة أبو ريدة، تقدم باستقالته بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، على يد منتخب جنوب إفريقيا.