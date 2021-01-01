اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الدوري .. وموقف صلاح من المنتخب الأولمبي

هل ينضم صلاح لمنتخب مصر الأولمبي؟

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد حول وجود رغبة لإلغاء النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعن موقف محمد صلاح نجم ليفربول من الانضمام للمنتخب الأولمبي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن اللجنة الثلاثية تدرس إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات على الفرق.

مجاهد قال خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "الدوري المصري لن يتم إلغائه، وأطمئن جميع الجماهير حول هذا الأمر، والمسابقة ستنتهي يوم 30 سبتمبر القادم".

رئيس اللجنة الثلاثية تابع: "منتخب مصر سيشارك في بطولة كأس العرب التي ستقام في دولة قطر، حيث ستقام القرعة خلال شهر إبريل المقبل في العاصمة القطرية الدوحة".

أحمد مجاهد واصل: "خاطبنا ليفربول الإنجليزي لإعلان رغبتنا في قيادة محمد صلاح للمنتخب الأولمبي، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2022، ووصل لنا الرد، بأن الأمر تحت الدراسة والمناقشة بين الجهازين الإداري والفني لنادي ليفربول واللاعب".

واختتم مجاهد تصريحاته قائلًا: "على مسؤوليتي الشخصية، محمد صلاح أبدى استعداده للمشاركة مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو، ويرغب في مساعدة المنتخبات المصرية، ولكن القرار ليس بيده فقط، ونرجو موافقة ليفربول على طلبنا".

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المنتخب المصري وصل إلى أولمبياد طوكيو، بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي أقيمت في نوفمبر 2019 في مصر.