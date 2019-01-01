اتحاد الكرة يعلن نقل لقاء الأهلي والاتحاد السكندري لملعب المكس

بعد ظهور ملعب برج العرب بشكل غير جيد، تم نقل مباراة الأهلي والاتحاد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، عن نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إلى ملعب ستاد المكس، بدلًا من برج العرب.

الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سويلم قال خلال تصريحات صحفية: "تم نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى ملعب المكس، بعد استحالة إقامة أي مباريات على ملعب برج العرب".

💬- مجدي عبد الغني يبرر تصريحاته بخصوص أداء #الأهلي و #الزمالك في ملعب برج العرب. pic.twitter.com/gabPrCfPUg — جول مصر (@goaleg) April 1, 2019

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أشار إلى أن ملعب برج العرب سيتم غلقه لإصلاحه، لاستقبال المباريات الإفريقية للأهلي والزمالك.

ثروت سويلم أكد على أن هناك الآن تفاوض مع الأمن بشأن الحضور الجماهيري، لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري على ملعب المكس.

وظهر ملعب برج العرب بشكل غير جيد، بسبب الأمطار خلال مباراة القمة 117 بين الأهلي والزمالك، وهو الأمر الذي دفع اتحاد الكرة لنقل المباراة.