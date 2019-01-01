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الدوري المصري الممتاز

اتحاد الكرة يعلن نقل لقاء الأهلي والاتحاد السكندري لملعب المكس

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بعد ظهور ملعب برج العرب بشكل غير جيد، تم نقل مباراة الأهلي والاتحاد
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، عن نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إلى ملعب ستاد المكس، بدلًا من برج العرب.

الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سويلم قال خلال تصريحات صحفية: "تم نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى ملعب المكس، بعد استحالة إقامة أي مباريات على ملعب برج العرب".

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أشار إلى أن ملعب برج العرب سيتم غلقه لإصلاحه، لاستقبال المباريات الإفريقية للأهلي والزمالك.

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ثروت سويلم أكد على أن هناك الآن تفاوض مع الأمن بشأن الحضور الجماهيري، لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري على ملعب المكس.

وظهر ملعب برج العرب بشكل غير جيد، بسبب الأمطار خلال مباراة القمة 117 بين الأهلي والزمالك، وهو الأمر الذي دفع اتحاد الكرة لنقل المباراة.

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