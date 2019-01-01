اتحاد الكرة يعلن قراراته بشأن الاستعداد لأمم إفريقيا 2019

مصر تستعد لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019 خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أجرى مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بقيادة هاني أبو ريدة، اجتماعًا اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بالجزيرة، وذلك من أجل اتخاذ بعض القرارات المهمة.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قرارات مجلس الإدارة، حيث جاء كالآتي:

قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماع اليوم pic.twitter.com/YituSs2Jqi — EFA.eg (@EFA) April 28, 2019

- اعتماد برنامج إعداد المنتخب المصري الأول، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

- الموافقة على خوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية أمام أوزبكستان، خلال فترة التوقف الدولية القادمة، والموافقة على مواجهة فلسطين يوم 16 مايو المقبل.

- إقامة حفل تكريم في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، للفرق الفائزة في جميع المسابقات.

- تشكيل لجنة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وعضوية أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وخالد لطيب عضو مجلس الإدارة، لتوعية الجماهير إعلاميًا قبل انطلاق أمم إفريقيا 2019.

- عمل لائحة لمختلف المسابقات خلال الفترة القادمة، لتطبيقها اعتبارًا من الموسم المقبل.